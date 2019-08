Genova, in estate, diventa snodo cruciale per le vacanze di moltissimi turisti: 4,2 milioni di persone fanno tappa nello storico porto ligure, pronti ad imbarcarsi per le vacanze. Quest'estate, però, Zena è stata protagonista di importanti sliding doors anche a livello calcistico. Genoa e Sampdoria hanno optato per modifiche importanti e se a maggio la distanza tra le due squadre era di 15 punti (blucerchiati 9°, rossoblù 17° e salvi all'ultima giornata), le gerarchie potrebbero essersi ora ribaltate.



ADDII PESANTI E SCOMMESSE - La Doria, infatti, ha salutato due dei pezzi più pregiati in rosa. Andersen ha trovato casa a Lione, Praet a Leicester. Sorridono le casse, meno i tifosi: in cambio di 50 milioni totali, difesa e centrocampo perdono due perni fondamentali. A loro si aggiunge la partenza di Kownacki, mentre gli arrivi non alimentano l'entusiasmo della piazza. Fascia destra completamente stravolta e a tinte gialloblù: dal Chievo arrivano Depaoli e Leris, dal Boca sbarca la scommessa Maroni. In mezzo, invece, spazio all'esperienza di Murrilo, che farà coppia con Colley in una difesa completata poi da Murru. A centrocampo toccherà ad Ekdal dettare i ritmi, affiancato da Linetty e Barreto. Davanti, invece, la certezza si chiama ancora Fabio Quagliarella, insieme al già citato Maroni e a Caprari. In panchina, infine, si punta sulla voglia di rivalsa di Eusebio Di Francesco, in attesa di novità sul fronte societario, con Gianluca Vialli pronto a diventare presidente.



AMBIZIONE E GIOVENTÙ - Discorso diverso, invece, in casa Genoa: il rischio retrocessione della scorsa stagione ha spaventato e non poco Enrico Preziosi, che sul mercato sta facendo sognare i tifosi del Grifone. In panchina ecco il maestro Andreazzoli, reduce da una stagione in cui a Empoli - nonostante la retrocessione - ha mostrato molti aspetti positivi. L'esperienza di Zapata si aggiunge a quella di Criscito, in un tridente difensivo che vede il giusto mix di maturità e gioventù con il talentuoso Romero, già prenotato dalla Juventus. A centrocampo, la stella è quel Lasse Schone reduce dall'annata da sogno dell'Ajax, affiancato dalle scommesse Lerager e Barreca e dal ritorno dell'esperto Romulo. Davanti, un trio intrigante: Saponara, dopo il trasloco Bogliasco-Pegli, sarà chiamato a servire Pinamonti, reduce dalla prima stagione in Serie A con il Frosinone e dall'ottimo Mondiale Under 20 e Kouamé, chiamato al salto di qualità. Il gap si è ridotto, le genovesi hanno volti nuovi e ambizioni importanti: chi la spunterà?