Lucas Paquetà e il Milan rischiano di separarsi a gennaio. Ma lo faranno solo e soltanto eventualmente alle condizioni rossonere, perché la dirigenza anche nelle ultime ore ha ribadito all'entourage del brasiliano di non voler fare sconti: il Paris Saint-Germain si è mosso seriamente con Leonardo, suo estimatore che lo ha portato proprio in Italia un anno fa di questi tempi, ma non ha ancora presentato un'offerta accettabile per liberare Paquetà. Ovvero, almeno 30/35 milioni di euro come valutazione complessiva.





L'ANNUNCIO ALL'ENTOURAGE - Maldini, Boban e Massara sono stati chiari con Paquetà e chi gli sta vicino: per liberarlo a gennaio ci vuole un'offerta importante, non basta il sì del giocatore che c'è già ma non sta forzando in maniera scorretta pur di andarsene. Semplicemente, si è reso conto di rischiare il posto oltre che delle proprie prestazioni deludenti; vorrebbe dare di più, il PSG lo tenta ma lo stesso Leonardo deve convincere il Milan con un'offerta adeguata. Sono giorni di stand-by e attesa, le parti si aggiorneranno molto presto per decidere il da farsi. E Paquetà aspetta...