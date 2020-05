"Il coronavirus non esiste più", parola di Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove dirige la terapia intensiva. Queste le sue parole a Mezz'ora in più, in onda su Rai 3: "Il virus clinicamente non esiste più. Oggi è il 31 maggio e circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere per la fine del mese e inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Questo lo dice l’università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell’Istituto di virologia, il professore Clementi, lo dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta”.



CONVINTO - "Lo dico consapevole del dramma che hanno vissuto i pazienti che non ce l’hanno fatta. Non si può continuare a portare l’attenzione in modo ridicolo come sta facendo la Grecia sulla base di un terreno di ridicolaggine, che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo, dando la parola non ai clinici e non ai virologi veri. Il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Ci metto la firma. Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità".