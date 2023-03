è tornata ad indagare sull'origine dell'impero economico dell'ex-presidente e proprietario dele oggi presidente e proprietario del. Lo svela la Repubblica in edicola oggi che conferma come un nuovo documento giudiziario sta riaprendo lo scenario sull’origine dei soldi che diedero il via a quello che oggi è una galassia commerciale.al vaglio dei magistrati antimafia di Firenze che vogliono capire se c’è un nesso tra le. Un documento che si inserisce nell’inchiesta sulle stragi del 1993 ancora aperta sui mandanti e che fa emergereancora opachiSoldi che secondo i magistrati sono stati iniettati nelle casse della Finiveste tra febbraio 1977 e dicembre 1980.hanno accertato tramite le loro indagini, che l'importo arriva a toccare 70 miliardi e mezzo di lire e che provengono da origini non decifrabili. Una cifra enorme, inevitabilmente, ma che colpisce perchéI magistrati antimafia di Firenze stanno indagando sustragi del 1993 già approfondita a Palermo e che a Firenze è coordinata dai procuratori aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco.I consulenti si stanno soffermando anche e soprattutto sulle donazioni che Berlusconi ha fatto dal 2012 al 2021 a Dell’Utri, che nel periodo ha incassato circaamicizia e riconoscenza"L’analisi dei magistrati, possibile anche grazie alla "nuova produzione documentale", si concentra infine anche su alcune operazioni di compravendita aziendale anomale, ovvero una serie di acquisizioni di società da parte di Fininvest, ricapitalizzate per miliardi di lire a pochi mesi dal passaggio di proprietà. La prima inchiesta sui soldi era partita da Palermo quando ex mafiosi e testimoni avevano rivelato ai magistrati che i boss palermitani con a capo “il principe” Stefano Bontate, poi ucciso su ordine di Totò Riina, avevano raccolto valigie piene di denaro frutto del traffico della droga e li avevano portati a Milano. Destinazione? Non provata.