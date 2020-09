Prima il prodotto del vivaio che da anni è in pianta stabile inPoi ilche ha sempre gli occhi puntati addosso. Per terzo il 2000 acquistato dal, che ha fatto arrabbiare tutta Francia. Infine lui, quello che da bambino indossava una maglia numero 9 rossonera un po' troppo larga, coi capelli lunghi e spettinati, e che ora, invece, quella stessa maglia, solo un po' più pesante, se la ritrova attaccata a un corpo definito in ogni muscolo. Lorenzo, sabato sera, ha chiuso la sfida trae Monza con un gioiello di forza e precisione: controllo, sinistro potente e preciso sotto l'incrocio dei pali ben al di fuori dei 16 metri, e gol da urlo. Ma non è finita qua. Nella sfida contro il Vicenza, il 2002 realizza il gol del 2-0, da bomber d'area di rigore,: senza Ibra, a svolgere un lavoro personalizzato e già concordato, l'attacco è stato tutto suo.Nove gol in sei gare nel campionato di, nel mezzo un infortunio al piede che gli ha fatto saltare ilma non la voglia di lottare per realizzare un sogno. Sogno che si è avverato con il debutto contro lain Coppa Italia, dove ha toccato due soli palloni ma ha respirato aria di grande calcio. E di calcio dei grandi. Quello in cui vuole stare, il Milan lo sa bene, tanto che si è affrettato a rinnovargli il contratto:, per culminare una storia iniziata tanto tempo.come idolo calcistico,come beniamino cestistico, Lorenzo Colombo, classe 2002, è stato cercato da diversi club inglesi e da più didiprima di firmare il suo rinnovo con il Milan. Tanti, nella storia del calcio italiano, sono i giovani che hanno salutato il proprio paese per andare a cercare fortuna all'estero da giovanissimi: daa al Chelsea eal Manchester United aal PSV Eindhoven, giusto per citarne qualcuno. Più remoto, invece, l'interessamento del Borussia Dortmund, che era venuto a vederlo quando era un ragazzino. MaStella della Primavera, tornata nel massimo campionato dopo un anno di purgatorio in Primavera 2, ma anche, pronto a crescere, giorno dopo giorno, insieme ai giocatori della, imparando da Zlatan Ibrahimovic, che sta facendo da chioccia ai tanti giovani in rampa di lancio, ma trovare anche spazio, minuto. Perché il Milan vuole credere nei suoi giovani, affiancati ai grandi vecchi. Un passato, un presente e un futuro rossonero per il gioiellino 18enne. Che nel frattempo impara. Facendo gol così.@AngeTaglieri88