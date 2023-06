Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté e tanti altri campioni pronti ad arrivare in Arabia Saudita per valorizzare il campionato e dare forza alla candidatura del Paese asiatico per ospitare i Mondiali del 2030. Un grande progetto, che potrebbe essere già naufragato: l'Arabia Saudita si sarebbe ritirata dalla corsa.



LO SCENARIO - A lanciare la clamorosa indiscrezione è Marca, secondo cui l'Arabia Saudita si sarebbe chiamata fuori dopo aver riconosciuto di non poter competere con la candidatura congiunta di Spagna, Portogallo e Marocco. Il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud, si legge, nelle ultime ore sarebbe stato in contatto con Grecia ed Egitto per informarli che si sarebbero arresi. Dopo aver studiato il quadro delle possibilità, l'Arabia Saudita avrebbe concluso di non poter prevalere sulla candidatura Spagna-Portogallo-Marocco. A rivaleggiare resterebbe solo la candidatura sudamericana con Argentina, Uruguay, Cile e Paraguay. A settembre 2024 si conoscerà il vincitore della corsa. Possibile che l'Arabia Saudita abbia dunque deciso di rimandare la propria candidatura puntando all'edizione del 2034.