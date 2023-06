Son Heung-min resta al Tottenham e dice no all'Arabia Saudita. Lo conferma lo stesso attaccante sudcoreano degli Spurs: "Ho ancora molte cose da fare in Premier League. I soldi non mi interessano ora, quello che importa è l'orgoglio di giocare a calcio e di farlo nel mio campionato preferito. Voglio giocare ancora per il Tottenham".