"Anche se non sono una persona che crede nelle teorie del complotto, devo dire che quanto ha detto Pepe aveva senso". Durissimo attacco dalla Croazia, in particolare dall'arbitro Bruno Maric. Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Argentina nella prima semifinale dei Mondiali in Qatar c'è rabbia in patria per il rigore che ha sbloccato l'incontro, concesso da Orsato per fallo di Livakovic su Alvarez, secondo Maric in realtà una chiamata non corretta. L'arbitro croato ha commentato a Sportske Novosti: "L'Argentina è davvero favorita e anche la decisione presa al 32' va in quella direzione perché questo calcio di rigore non esisteva, Livakovic non ha commesso fallo. Poteva solo trattarsi di fallo sul portiere e mi dispiace assistere a una decisione incredibile, che ha un impatto diretto sul risultato, da parte dell'arbitro Orsato. Questo è ingiusto e inaccettabile".