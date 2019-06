Futuro incerto per San Siro. Stefano Boeri, architetto del Bosco Verticale di Milano, ha parlato della possibile demolizione dello stadio rossonerazzurro: "San Siro è affetto e sentimenti - racconta alla Gazzetta dello Sport - ricordi, sfide ed emozioni. Inter e Milan, volete abbatterlo veramente? Andiamoci piano".



IL RETROSCENA - L'architetto svela un retroscena: "Qualche anno fa studiai per Moratti la possibilità di uno stadio solo per l'Inter, poi quel progetto fu abbandonato e mi convinsi che a Milano può esserci un solo stadio per tutte e due le squadre. Non solo contrario se Inter e Milan vogliono farne uno nuovo. Se passasse il progetto, immagino che ci sarebbe un concorso internazionale per scegliere lo studio migliore e mi piacerebbe parteciparvi anche a me".



LA SOLUZIONE - Ma Boeri crede nella ristrutturazione di San Siro: "Sarebbe la scelta più equilibrata. Lo studio da anni. Diventerebbe uno stadio con due aree ben separate, le due squadre condividerebbero solo il campo. Può darsi che i servizi di uno stadio moderno garantiscono più ricavi, ma io non sarei così sicuro che i tifosi italiani vogliano vivere l'evento come succede da altre parti. Da noi basta l'evento stesso per riempire il pomeriggio o una serata allo stadio, non serve tutto il contorno. Il progetto di Inter e Milan? Se non parte nelle prossime settimane non decollerà mai. Il tempo non è molto, in particolare se serve tanta altra cubatura oltre allo stadio. E, per rispetto di Milano e dei milanesi, non si può pensare di fare l'apertura delle Olimpiadi nel 2026 tra cantieri e gru". Un ultima battuta sul calcio giocato, da interista:"Spero che Sarri faccia male... alla Juventus".