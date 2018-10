tifosi toscani non ci stanno e non si presenteranno per protesta allo stadio Moccagatta di Alessandria. Questo il loro comunicato a riguardo, riportato da Arezzo Notizie: "Hanno un seguito di pubblico? No! Tolgono interesse al campionato? Sì! Valorizzano i giovani? No! Portano soldi alla Lega? Sì! Hanno una tradizione alle spalle? No! Portano visibilità alla categoria? No! Hanno uno stadio di proprietà? No! Per tutto questo noi diciamo No alla trasferta di giovedì prossimo, ad Alessandria, contro la Juventus B. La forma di protesta, sicuramente molto forte, vuole lanciare un segnale altrettanto forte verso i vertici della Lega e le società che ne fanno parte. La Serie C è un torneo che vive di Derby e campanilismo sugli spalti e tale deve rimanere affinché non perda anche quel minimo di interesse che suscita nei tifosi".