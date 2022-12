In Argentina il Natale è arrivato con qualche giorno d'anticipo. I Re Magi sono più di tre, e vestiti con la maglia dell'Albiceleste. Cosa portano? La coppa del mondo appena vinta in Qatar. Mica male. Notte di festa all'aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires, dove migliaia di persone questa notte hanno accolto l'arrivo della nazionale di Scaloni. Una sola voce: "Campeones, campeones, olè, olè, olè". Doha-Buenos Aires, ventiquattr'ore di volo - con due di scalo a Fiumicino - ventiquattr'ore di festa. Sorrisi, lacrime, abbracci e cori per festeggiare ancora la vittoria contro la Francia. Poi, l'arrivo a casa tra la loro gente. Fiumi di persone ad aspettarli in ogni angolo del Paese.



