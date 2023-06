Al Workers Stadium di Pechino l'Argentina ha vinto 2-0 in amichevole con l'Australia. Dopo appena un minuto e 19 secondi Leo Messi ha segnato il gol più veloce della sua carriera: destro a giro dal limite dell'are e pallone all'angolino. Neanche a dirlo. Il raddoppio è arrivato nella ripresa con l'ex Fiorentina Pezzella su assist di De Paul.



ITALANI ED EX - Nel tridente d'attacco titolare del ct Scaloni c'erano La Pulce, Gonzalez della Fiorentina - in campo per 74 minuti - e l'ormai ex Juve Di Maria. Nella ripresa debutto in nazionale per il classe 2004 del Manchester United Alejandro Garnacho.