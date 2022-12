Se le statistiche non mentono, in casa Napoli possono iniziare a festeggiare lo scudetto. Sì perchè l'ultima volta che l'Argentina ha vinto il Mondiale, i partenopei hanno poi alzato al cielo il Tricolore. Era il 1986, e dopo il successo dell'Albiceleste in Messico nel segno di Maradona, arrivò anche lo scudetto dei campani: correva la stagione 1986-87, e a trascinare il Napoli fu proprio il Pibe de Oro.