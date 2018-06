Non arrivano buone notizie per l'Inter sul fronte Nicolas Gonzalez. Intervistato da AM 610, Adrian Perez, responsabile stampa dell'Argentinos Juniors, ha spiegato qual è la situazione di mercato legata al talento della Paternal finito nel mirino dei nerazzurri: "L'unica realtà è questa: abbiamo ricevuto un'offerta dall'Italia che riteniamo insufficiente. Questa è l'unica proposta arrivata per davvero, poi noi non possiamo replicare a tutto quello che si legge sui social o radio locali e nazionali, perché sarebbe una fatica. La nostra idea è quella di garantirci una percentuale sulla rivendita, soprattutto con giocatori di certa classe. Non siamo riusciti a farlo a suo tempo con Esteban Rolon ma ce l'abbiamo fatta con Braian Romero; cerchiamo sempre di riservarci queste cose in caso di futura vendita. Cinque milioni e mezzo di euro per il 100% del cartellino? Non voglio parlare di numeri, ma quanto si è detto si avvicina a quanto effettivamente proposto. Ma l'abbiamo rifiutata perché la riteniamo insufficiente per le potenzialità del giocatore".