L'Arsenal è alla ricerca di rinforzi in attacco per gennaio e lo scouting di Edu ha portato all'individuazione del talento rumeno, Iannis Stoica. Il ds dei Gunners avrebbe presentato un offerta da circa 7 milioni e mezzo di euro rifiutata dallo Steaua Bucarest, proprietaria del cartellino del 18enne rumeno, a riportarlo è il Daily Express.