L'ex Lilla Nicolas Pepè, arrivato all'Arsenal nel 2019 per circa 80 milioni di euro, non ha mai convinto del tutto e potrebbe dire addio ai Gunners già a gennaio, quando l'ivoriano potrebbe accettare la corte del Newcastle così come confermato direttamente dal tecnico Mikel Arteta: "I giocatori dovrebbero restare dove si sentono importanti ma se non sentono queste sensazioni allora un club minore con grandi capacità economiche potrebbe convincere chiunque".