Non si tocca.La difficile situazione societaria, con il club che ha bisogno di liquidità, non cambia il progetto Inter, chi arriverà con o al posto di Suning ha tutta l'intenzione di puntare su una squadra competitiva, che possa lottare per traguardi ambiziosi in Italia e nel mondo. Della quale l'esterno marocchino è uno dei pilastri. Per questo motivo la risposta al corteggiamento dirilanciata oggi dagli inglesi di Athletic, è stata "no grazie".Hakimi non è sul mercato, non c'è nessuna rivoluzione in vista. E il pagamento del suo cartellino al Real Madrid (è costato 40 milioni di euro più 5 di bonus) non è un problema. Il club nerazzurro infatti è adesso estremamente sereno perché. Da parte del Real Madrid c'era stato un sì immediato visti gli ottimi rapporti tra dirigenti. Peraltro, l'obbligo di saldare ogni debito al 31 marzo forniva un'ulteriore garanzia al Real che verrà regolarmente pagato.