Come riporta Express, l'Arsenal ha raffreddato il proprio interesse per il difensore francese dell'Eintracht Francoforte, il 23enne Evan Ndicka, dopo aver ufficialmente rinnovato il contratto al nazionale brasiliano Gabriel Magalhaes, 24 anni. L'uscita di scena dei Gunners favorisce la Juventus, che ha in Ndicka uno degli obiettivi principali per rinforzare la sua difesa.