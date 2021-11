L'Arsenal cerca rinforzi per il mercato invernale e tra i giocatori in lista ci sarebbe un attaccante della Serie A. Il primo nome della lista per Arteta è sicuramente quello di Marcos Asensio. A riportarlo è il Mirror Sport, aggiungendo che il Real Madrid avrebbe storto il naso davanti alla prima offerta di 77 milioni. Il giocatore spagnolo finora ha collezionato 460 minuti in tutte le competizioni mettendo a segno tre gol. Altro calciatore molto seguito dia Gunners è un pezzo pregiato del nostro campionato: Vlahovic. Sempre da quanto riporta il Mirror, la squadra londinese si sarebbe accodata a Manchester City e Liverpool per la corsa all'attaccante ma per ora non avrebbe ancora mosso veri e propri passi per acquistare il giovane serbo.