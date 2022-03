La Fiorentina è molto contenta delle prestazioni di Lucas Torreira. Il centrocampista viola ha segnato nelle ultime due partite e in generale sta facendo un'ottima stagione nel centrocampo di Italiano. Per questo, secondo La Repubblica la società ha intenzione di riscattare l'uruguaiano a fine stagione, provando ad avere uno sconto dall'Arsenal rispetto ai 15 milioni di euro concordati al momento della chiusura dell'affare in estate.