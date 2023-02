Il nuovo Lookman. La Championship sta scoprendo l'astro nascente di Nathan Tella, esterno inglese di origini nigeriane del Burnley, classe 1999 in prestito dal Southampton ma cresciuto nell'Arsenal, già a quota 12 gol nella serie cadetta inglese, con i Clarets di Vincent Kompany che stanno dominando la classifica e sono a un passo dal ritorno in Premier. Ultime gemme i tre gol rifilati al Preston, ma alle spalle una storia non sempre facile, anche a causa del razzismo.







