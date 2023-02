Lazio – Atalanta: 0-2Musso 6,5: sensazionale su Zaccagni a fine primo tempo. Viene chiamato poco in causa ma dà comunque tanta sicurezza.Toloi 6,5: sempre al posto giusto per non far andare sul fondo Zaccagni. Prezioso anche in fase di costruzione.Djimsiti 6,5: Immobile non è in serata, ma riceve anche pochi palloni giocabili grazie alla sua marcatura.Scalvini 6,5: marcatura aggressiva su chiunque gli capiti a tiro. fa sentire spesso i tacchetti all’avversario, senza tirare mai indietro la gamba. (dal 13’s.t. Palomino 6: prosegue l’ottimo lavoro del compagno, senza andare mai in difficoltà)Hateboer 6: intelligente nel gestire gli affondi sulla fascia. Potrebbe spingere di più, ma deve pensare anche a non dare troppo spazio a Zaccagni. Costretto a uscire dopo un’ora per un problema fisico che tiene in apprensione tutti gli atalantini. (dal 16’s.t. Demiral 6: entra a giochi già fatti e svolge senza fatica i suoi compiti di copertura)De Roon 6: i suoi inserimenti oggi si sono notati meno del solito. Bravo invece a far andare fuori giri Luis Alberto con la sua marcatura stretta.Koopmeiners 6,5: passa dai suoi piedi gran parte del gioco della Dea e la qualità dei palloni giocati dall’olandese è sempre alta.Zappacosta 8: oltre al gran gol, fa anche un ottimo lavoro in entrambe le fasi contro due spine nel fianco come Marusic e Felipe Anderson.Ederson 6: buono il lavoro da guastatore tra le linee difensive della Lazio per rendere difficile la costruzione dal basso.Lookman 7: pericolo costante per tutta la difesa laziale. Svaria su tutto il fronte offensivo e quando accelera non lo tengono mai. (dal 44’s.t. Zapata sv)Højlund 6,5: si fa notare meno del compagno di reparto nel primo tempo. Nella ripresa cresce e chiude il match col suo gol (dal 44’s.t. Boga sv)All. Gasperini 7: vince la sfida strategica contro Sarri, mettendo il match sul piano fisico. Fa fronte senza problemi alle assenze e all’infortunio di Hateboer. Tatticamente non concede nulla all’avversario.