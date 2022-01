Secondo quanto appreso da calciomercato.com,, alla ricerca di rinforzi in quella zona del campo e che ha nel suo allenatore Arteta un estimatore dell'ex Barcellona. Restano sullo sfondo anche alcune società spagnole, pronte a presentare le prime proposte concrete al club bianconero, che a quel punto potrebbe anche valutare di rinforzarsi in mediana prima della fine di gennaio.- La prima metà di stagione ha evidenziato delle criticità, in termini di qualità, in un reparto gravato anche da alcune operazioni svolte nelle ultime stagioni che limitano di molto i margini di manovra del responsabile dell'area tecnica Cherubini:da tempo ai margini del progetto e in attesa della chiamata giusta dalla Premier League,Arthur vanta al momento più estimatori rispetto al discusso Rabiot, per esempio, ma, una formula che non convince appieno.I bianconeri preferirebbero cedere immediatamente il calciatore a titolo definito o aprirebbero, in alternativa, al prestito con obbligo di riscatto: in questo modo, ci sarebbe un budget da investire per rimpiazzarlo a livello numerico e si potrebbero attutire anche gli effetti derivanti dalla rinuncia al Decreto Criscita, grazie al quale l'ingaggio annuo da 5,5 milioni di euro netti di Arthur pesa a bilancio per 8 milioni lordi. Come prevede la normativa in questione, in caso di interruzione del rapporto con l'atleta, la Juventus dovrebbe infatti corrispondere al Fisco italiano una somma sotto forma di compensazione. Un intrigo che può accendere e sbloccare all'improvviso il mercato della Vecchia Signora e aprire nuovi scenari.