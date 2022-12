No, grazie. Almeno per ora. Il comitato esecutivo della federcalcio russa ha rifiutato la proposta di aderire alla confederazione asiatica lasciando la Uefa, che ha bandito Mosca dalle competizioni internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina.



La nazionale di calcio russa è stata esclusa dalle qualificazioni a Euro 2024 e resta bandita dalle competizioni della Fifa. Il Tribunale arbitrale per lo sport (Tas) di Losanna ha respinto tutti i ricorsi presentati da Mosca per la revoca dei bandi.



Il presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov ha dichiarato: "Per noi è importante prendere parte alle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In questo senso siamo al lavoro per riallacciare i rapporti con la Uefa per tornare nelle competizioni europee il prima possibile. Altrimenti, in un secondo momento, potremmo chiedere l'adesione alla confederazione calcistica asiatica".



Il presidente del CSKA Mosca, Yevgeny Giner ha commentato: "Lasciando la Uefa dovremo letteralmente ripartire da zero, forse è meglio aspettare un ritorno al grande calcio europeo".