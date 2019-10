Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai microfoni di Sky dopo il 7-1 contro l'Udinese: "Se l'Atalanta può vincere lo scudetto? Se me lo chiedete oggi, posso dire solo di no. Lo può perdere la Juventus, ma poi ci sono Inter e Napoli oltre le cosiddette big della Serie A".



Da quando esistono i 3 punti nessuna squadra aveva firmato 28 gol in 9 giornate. Il primato precedente apparteneva alla Juventus che ne aveva realizzate 27 nella stagione 2017-2018: "Il merito è dei giocatori per il credo che hanno, sposano in pieno le mie proposte contro tutte le squadre. Ogni partita è diversa ma noi crediamo nel nostro spartito. Abbiamo migliorato la differenza dalle grandi del campionato, sfruttiamo la Champions per crescere perché c'è una differenza notevole e ci aiuta a diventare grandi in Serie A".



Sui singoli: "Ilicic è stato straordinario e gioca sempre ad alto livello. Poi il gol di Traoré, la classifica: tutto è positivo, la squadra gioca e costruisce tanto. Continuiamo così. Muriel ha margini notevoli per essere un giocatore straordinario. Sa far tutto e ha qualità, credo fortemente che sia una prima punta e più lo metti vicino all'area di rigore e più segna. È un top player, può far gol a livello dei migliori".