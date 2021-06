'C'è chi dice no', e in questo caso è proprio l'Atalanta: ancor prima che il calciomercato abbia inizio i Percassi ci tengono mettere le cose in chiaro con la Juventus, in cerca di una punta di qualità per risolleversi la prossima stagione.



RIMANDATO AL MITTENTE- L'obiettivo dell'entourage bianconero, secondo Tuttosport, sarebbe proprio il panterone nerazzurro Duvan Zapata, ma la società bergamasca ha già opposto un netto rifiuto: Massimiliano Allegri dovrà 'accontentarsi' di uno tra Vlahovic, Milik o Icardi. Duvan Zapata è stato blindato definitivamente dalla Dea, che non si priverà del suo centravanti colombiano.