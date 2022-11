L'Atalanta senza Europa ha una rosa larga e lunga, non graditissima a mister Gasperini. Per questo, con il mese di gennaio che si avvicina, è probabile che siano le partenze, più che gli arrivi, a muovere il mercato nerazzurro.



Oltre a Boga e Malinovskyi, che stanno trovando sempre meno spazio in campo e sono corteggiati da diversi club in Premier tra West Ham, Leicester, Tottenham e Nottingham Forest, anche un difensore potrebbe lasciare Bergamo. Con il rientro di Palomino infatti, sono ben sei titolari a lottare per tre maglie: Toloi, Djimsiti, Demiral, Okoli, Scalvini e, appunto, Palomino. Demiral, plusvalenza sicura, potrebbe accontentare i Percassi in caso di offerta di oltre 30 milioni di euro, mentre Okoli potrebbe fare esperienza in prestito.