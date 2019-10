E dire che ci era quasi arrivato Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, a smanacciare con il guantone la seconda sfera di Immobile dal dischetto. Invece no, la potenza del tiro era troppo forte e la palla si è impennata nel sacco. Altri tre gol subiti dal portiere nerazzurro- già 12 in sette partite- che non rendono giustizia alla sua abilità nel conservare la gara: senza i suoi interventi la Lazio avrebbe portato a casa bottino pieno.



MALE AI RIGORI- Ma l'Atalanta e i tiri dal dischetto non vanno proprio d'accordo: non c'è un rigorista fisso in squadra e si rischia dsempre di buttare via le occasioni dagli 11 metri, al contrario di Immobile che va sul sicuro dal dischetto. Lo stesso Gollini, che salva l'insalvabile sia fuori che dentro la linea di porta, sui rigori non può dire lo stesso: nella sua carriera, su 18, ne ha parati solo due (in Championship e in Nazionale).