Il Corriere di Bergamo, nella sua edizione odierna, si sofferma sul futuro di Rasmus Hojlund. L'estate sarà un momento chiave per il danese, con quasi tutte le big italiane ed estere che stanno osservando con attenzione la sua crescita. Offerte vere e proprie non ne sono ancora arrivate, ma la sensazione è che per vederlo lasciare l'Atalanta servano non meno di 65-70 milioni di euro.