Passa il. Passa sul campo complicato dell’Atalanta e. Ed è la. Passa recuperando addirittura il risultato: vantaggio disu rigore, poi uno- due diedper un successo assai pesante che – sosta per il Mondiale a parte –. Anche perché quella che il Napoli vince è una partita vera, dura, spigolosa. Ma la squadra diha saputo reagire resistere, passare e arrivare alla fine senza danni. Ma. Manco in Champions. Eppure, si portava dietro un sacco d’attese e d’interrogativi questo match tra la prima e la seconda, che sono pure le due grandi sorprese di stagione. Da anno di transizione e cambio di uomini e abitudini, infatti, a campionato di successi ed ambizioni nient’affatto scontate appena qualche mese fa, per tutte e due le squadre. Ma non solo questo. Perché, che se gli ha consegnato definitivamente il primo posto del girone in Champions, gli ha pure impacchettato laE allora, quale sarà la reazione della squadra di Spalletti? Accuserà il colpo, oppure avrà la forza di reagire immediatamente e bene? Insomma, tardo pomeriggio tutto da gustare.costrette anche a rinunce assai pesanti: Muriel da una parte edall’altra. Atalanta in campo secondo i suoi nuovi canoni di gioco: baricentro più basso, attesa, però marcature sempre rigide e sempre fisiche soprattutto in mezzo al campo e poi, appena in possesso del pallone, ricerca immediata delle punte pronte all’ingaggio uno contro uno coi difensori azzurri. I quali, anch’essi in ossequio alle proprie abitudini recenti e assai felici, se ne stanno alti. A volte pure troppo. Come capita già al primo minuto, quando Lookman lascia di stucco Kim e innesca Holjund per il gol. Sul qualemiracolosamente salva deviando con la gamba. Insomma,. Forse anche perché l’Atalanta gli sta rubando il ruolo; abituato a pressare, il Napoli ora deve subire la pressione e deve palleggiare assai velocemente per sottrarsi alle marcature strette. Cosa che non sempre gli riesce, anche perché, centrale nel gioco napoletano, è guardato sempre a vista. L’Atalanta, insomma, prova a soffocare qualsivoglia iniziativa azzurra: l’ha studiata così,, e la cosa gli riesce pure. Infatti, pressa pressa, guadagna un angolo (19’) e sul tiro dalla bandierinaimprovvidamente tiene il braccio destro troppo largo. Tocco, Var, rigore. Il destro didal dischetto è bello e impossibile da parare per Meret:. Atalanta in vantaggio, dunque. E tutto sommato pure giustamente per le iniziative che prende e per l’applicazione e la grinta che porta sul prato.Però non dura molto la felicità dei nerazzurri. Cinque minuti, tutto qui, Sino a quando (24’) dalla bandierina(un po’ in ombra, in verità): bella torsione del centravanti mascherato e gol. Cinque minuti e il pari è cosa fatta. Ma non solo. Perché il gol mette le ali al Napoli e abbacchia un po’ la vitalità dell’Atalanta. Prende il gioco in mano, il Napoli. Domina il possesso, ora. E una decina di minuti dopo (35’) raccogli i frutti del dominio ritrovato:. Bel controllo e gol: facile, ma non troppo. In difficoltà adesso, l’Atalanta che va al riposo senza più le certezze dei primi minuti.Meglio, molto meglio, quando torna in campo. Gasperini, infatti, alzadalla linea mediana al ruolo di trequartista o quasi e. Nel senso che l’Atalanta ripropone pressione e fisicità , rischiando, ovviamente qualcosa per gli spazi che inevitabilmente deve lasciare soprattutto ad Osimhen. Dopo un primo tempo tattico, ecco una ripresa da combattimento. Da tutte e due le parti, si capisce. Perché il Napoli la partita fisica l’accetta. Tant’è che Spalletti (64’ richiama Zielinski e Lozano prer Ndombele e Politano prima e poi (75’) s’affida a, il quale dà il cambio ad Osimhen. Mosse alle quale Gasperini replica poco dopo con Malinovskyi e Zapata al posto di Pasalic e Holjund e poi anche con Boga per Lookman e De Roon per Koopmeiners). E cosìassai coinvolti dall’intensità della partita. Sì, perché ormai il pallone viaggia, sì, velocemente da una parte all’altra del campo, ma conMarcatori: 19' p.t. Lookman (rig.), 23' p.t. Osimhen (N), 35' p.t. Elmas (N)Assist: 23' p.t. Zielinski (N), 35' p.t. Osimhen (N): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (41' s.t. Soppy), Pasalic (26' s.t. Malinovskyi), Koopmeiners (36' s.t. de Roon), Maehle; Ederson; Hojlund (25' s.t. Zapata), Lookman (36' s.t. Boga). All. Gasperini.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (48' s.t. Gaetano), Lobotka, Zielinski (18' s.t. Ndombele); Lozano (18' s.t. Politano), Osimhen (75' s.t. Simeone), Elmas (48' s.t. Zerbin). All. Spalletti.: Maurizio Mariani di Aprilia.: 36' p.t. Demiral (A), 12' s.t. Kim (N), 13' s.t. Hojlund (A), 47' s.t. Zapata (A), 47' Maehle (A), 47' s.t. Toloi (A)