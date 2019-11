Sono ben tredici i calciatori dell'Atalanta convocati nelle rispettive nazionali in questa sosta di campionato. La società nerazzurra, con orgoglio, ha comunicato la lunga lista degli orobici che andranno in spedizione con le loro rappresentative:



Musa Barrow nel Gambia: in programma Angola-Gambia il 13 novembre e Gambia-Congo il 18 novembre.



Timothy Castagne nel Belgio: in programma Russia-Belgio il 16 novembre a Mosca e Belgio-Cipro il 19 novembre a Bruxelles.



Ebrima Colley nel Gambia: in programma Angola-Gambia il 13 novembre e Gambia-Congo il 18 novembre.



Berat Djimsiti nell’Albania: in programma Albania-Andorra il 14 novembre a Scutari e Albania-Francia il 17 novembre a Scutari.



Marten de Roon nell’Olanda: in programma Irlanda del Nord-Olanda il 16 novembre a Belfast e Olanda-Estonia il 19 novembre ad Amsterdam.



Remo Freuler nella Svizzera: in programma Svizzera-Georgia il 15 novembre a San Gallo e Gibilterra-Svizzera il 18 novembre a Gibilterra.



Pierluigi Gollini nell’Italia: in programma Bosnia Erzegovina-Italia- il 15 novembre a Zenica e Italia-Armenia il 18 novembre a Palermo.



Roger Ibañez nel Brasile U23: in programma Brasile-Usa il 14 novembre a Las Palmas (SPA) e Brasile-Argentina/Cile il 17 novembre a Las Palmas (SPA).



Josip Iličić nella Slovenia: in programma Slovenia-Lettonia il 13 novembre a Lubjana e Polonia-Slovenia il 19 novembre a Varsavia.



Simon Kjaer nella Danimarca: in programma Danimarca-Gibilterra il 15 novembre a Copenaghen e Repubblica d’Irlanda-Danimarca il 18 novembre a Dublino



Ruslan Malinovskyi nell’Ucraina: in programma Ucraina-Estoniail 14 novembre a Kharkiv e Serbia-Ucraina il 17 novembre a Belgrado.



Luis Muriel nella Colombia: in programma Perù-Colombia il 15 novembre a Miami (USA) e Colombia-Ecuador il 19 novembre a New York (USA).



Mario Pašalić nella Croazia: in programma Croazia-Slovacchia il 16 novembre a Rijeka e Croazia-Georgia il 19 novembre a Pula.