Tutto già scritto in quell'estate del 2017, quando la Dea affrontò il Borussia che poi si ritrovò in Europa. E quando, l'11 di agosto, si battè contro il Valencia proprio al Mestalla per un'amichevole estiva dal sapore europeo. Chi l'avrebbe mai detto che solo due anni e mezzo dopo quelle stesse due squadre si sarebbero guardate negli occhi per passare gli ottavi di Champions? La statistica, non ci crederete, è tutta dalla parte dell'Atalanta: gli stessi giocatori che ci sono oggi nelle retrovie nerazzurre,Toloi e Palomino, hanno sconfitto la squadra spagnola a suon di gol dopo il pari temporaneo firmato da Vezo. Insomma, al di là del Lipsia, questa era la squadra che tutti i nerazzurri sognavano di leggere accanto al nome 'Atalanta', per questo patron Percassi ha parlato di 'regalo di Natale': le speranze di entrare nei quarti di Champions sono più vive che mai e il popolo nerazzurro sta esultando a Bergamo, mentre prepara le valige. In Primavera si parla già di una trasferta record, con migliaia di famiglie ad accompagnare i supporter per godersi il mare, la paella e una gara che rimarrà nella Storia.