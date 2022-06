Merih Demiral non verrà riscattato dall’Atalanta: la notizia era attesa per questi giorni e con un giorno di anticipo rispetto alla deadline arrivano conferme sulla decisione di Gian Piero Gasperini di non puntare sul centrale di difesa turco. Il diritto di riscatto in favore dei bergamaschi era di 21 milioni di euro più bonus, cifra che non sarà versata; così il giocatore farà ritorno alla Juventus, ma sarà una tappa intermedia.



NUOVA DESTINAZIONE – Allegri, infatti, non include Demiral nel progetto tecnico per la prossima stagione, e dunque i bianconeri si attiveranno per trovare il giusto acquirente. L’idea Inter in caso di partenza di Skriniar al momento rimane tale, mentre è più calda la pista estera con interessamenti dalla Premier League. Niente dopo-Chiellini, dunque: Demiral è sul mercato e cerca una nuova squadra.