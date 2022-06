Dopo due anni, si torna a parlare di. Nel 2020 l’uruguaiano era il, ma l’affare sfumò a seguito del polverone che suscitò “” del giocatore, allora appena svincolatosi dal, per poter ottenere la cittadinanza italiana. Questa volta invece il Pistolero si è offerto alla Vecchia Signora, alla ricerca di un vice. A volte ritornano dunque.- L’affaire Suarez-Juve ha tenuto banco per mesi e non si è ancora chiuso. L’inchiesta infatti si è sdoppiata e, mentre, quella ordinaria è tuttora in itinere. È il, l’attaccante uruguaiano svolge all’un esame di lingua italiana (livello B1) per ottenere la cittadinanza italiana e accelerare il suo passaggio alla Juventus. Secondo gli inquirenti l'esame fu organizzato "soltanto per consentire a Suarez di ottenere, nei tempi richiesti dalla Juve, e all’esito di una fittizia procedura di esame, la certificazione linguistica necessaria per l’ottenimento della cittadinanza italiana".. Dopo il polverone però, l'attaccante si accasò all'- Dopo mesi di investigazioni, nel dicembre 2021, laha comunicato l’archiviazione dell’inchiesta e la totale estraneità dellaai fatti, poiché dagli atti. Tutti assolti dunque gli esponenti juventini,in primis. L’attuale dirigente del Tottenham era stato infatti “scaricato” dache aveva comunicato agli inquirenti la sua totale libertà nell’intraprendere le trattative.Laè invece andata avanti e ha portato alle indagini, tuttora in corsa,(il professore Lorenzo Rocca, esaminatore, aveva già patteggiato un anno). Per i primi tre l'accusa è quella di falso e rivelazione di segreti d'ufficio, mentre la dottoressa Turco è stata indicata come "concorrente morale e istigatrice" del reato di falso. Nel procedimento l’università è stata individuata come parte offesa. Dopo vari rinvii, di cui uno per depositare le trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali, gli indagati sono rimasti i 5 citati, anche se è decaduta l’ipotesi. La procura di Perugia ha comunicato loro lae dovrà ora formulare la richiesta di. Ci troviamo dunque alle battute finali del processo. Dallo stesso procedimento, è poi scaturito un ulteriore, che ha riguardato tre prove di esame organizzate in una coop di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, tra luglio e novembre 2018 e che ha portato adopo un processo abbreviato a Monza.- Il caso Suarez è stato un tormentone sui media, anche grazie ad alcune intercettazioni uscite poi sui media italiani e non. Una delle prove schiaccianti contro l’ex Barcellona era stato unintercettato con una microtelecamera nel quale si vedeva il calciatore uruguaiano alle prese con l’esame. In questo, al 35enne uruguaiano, era stato chiesto di descrivere due immagini che aveva risposto così: "Ci sono quattro persone, papà, mamma, bambino e bambina...per fare spesa...bambino porta cocomera...". Il legame tra Suarez e la Juve potrebbe dunque vivere un nuovo capitolo, ma questa volta i bianconeri hanno un posto da extracomunitario libero e potrebbero tesserare il Pistolero senza problemi burocratici.