Non è ancora finito il mercato dell'Atalanta, che sta cercando nuovi rinforzi per le fasce. La fumata bianca per l'esterno sinistro Johan Mojica dal Girona, porterà sicuramente il tedesco Robin Gosens a rimanere a Bergamo. Ma potrebbe non bastare: il colombiano ha poca esperienza sui palcoscenici illustri e sulla corsia destra Cristiano Piccini è reduce da un infortunio, mentre Hans Hateboer non ha la certezza di rimanere a Bergamo.



IDEA LAZOVIC- Per questo, e anche per gli ottimi rapporti che intercorrono con il Verona, l'entourage della Dea sta vagliando insistentemente l'ipotesi Darko Lazovic, come riporta L'Eco di Bergamo. L'ala gialloblù infatti potrebbe ricoprire entrambe le fasce, un jolly da impiegare al bisogno per mister Gian Piero Gasperini.