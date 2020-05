Non si è mai fermata l'Atalanta, sul campo così come dietro le quinte, dove si stringono accordi e i nerazzurri sono sempre a caccia di talenti, tanto in Sudamerica quanto in Francia. La Ligue1, è risaputo, è una fucina di giovani gioielli, perfetti da plasmare per mister Gian Piero Gasperini, che alla dirigenza avrebbe già fatto due nomi. L'attaccante Florian Thauvin e il difensore Taguy Kouassi.



PUPILLI DI GASP- Come riporta L'Eco di Bergamo infatti, il fantasista e Campione del Mondo nel 2018 con la Francia Thauvin è la stella dell'Olympique Marsiglia, che chiede cifre monstre, tra i 50 e gli 80 milioni di euro, nonostante il contratto del giocatore scada nel 2021. A mister Gasperini però piacerebbe molto vederlo alla corte di Zingonia insieme a Tanguy Kouassi, classe 2002, promettente difensore nelle fila del Psg.