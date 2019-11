Il fortissimo centrocampista del Manchester City David Silva non scenderà in campo contro l'Atalanta a San Siro nella quarta partita del girone di Champions League, in programma alle 21 di mercoledì 6 novembre. Pep Guardiola, che già aveva rivelato che il regista spagnolo aveva subìto un infortunio muscolare contro il Southampton, ha ribadito l'indisponibilità del suo giocatore: "Cinque minuti prima dell'intervallo David mi ha detto che accusava qualche problema muscolare, non credo sarà disponibile per l'Atalanta. Non ho parlato con il medico, ma quando hai un problema muscolare non riesci a scendere in campo, normalmente significa stare fuori dai 10 ai 12 giorni".