In attesa che il trequartista Mario Pasalic torni a disposizione per la gara con l'Udinese, l'Atalanta si interroga sul futuro della trequarti e su un possibile vice del croato. L'attenzione è tutta su Aljosa Vasic, trequartista classe 2002 del Padova, che in Serie C sta giocando titolare e ha già segnato 6 reti in 27 presenze.



L’Atalanta lo segue da vicino come Fiorentina, Monza, Roma e Sassuolo. Il giocatore è valutato circa 5 milioni di euro.