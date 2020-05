Si chiama Orkun Kokcu, ha solo 19 anni ed è turco con passaporto olandese. Il giovane centrocampista in forza al Feyenoord è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri dell'Atalanta per il prossimo calciomercato.



QUALITA'- Perfetto per il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini grazie alla sua abilità nel muoversi palla al piede dalla mediana in su, alla sua giovane età e all'esperienza: solo quest'anno, ha contato 22 presenze tra i titolari e 2 gol in Eredivisie.



CONCORRENZA- Il club olandese valuta il suo centrocampista ben 20 milioni di euro e la società bergamasca tentenna, anche se il tempo stringe. Arsenal, Chelsea, Siviglia e Roma infatti lo stanno corteggiando da un po' e sono già pronte a sedersi al tavolo delle trattative.