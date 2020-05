Si chiama Enzo Le Fée ed è il jolly di centrocampo del Lorient. Un talento tuttofare classe 2000 che piace molto a mister Gasperini per le sue doti tecniche e la sua giovane età. Come riporta L’Èquipe, la dirigenza orobica si sarebbe già mossa per avere il centrocampista della Nazionale Under 20, paragonato a Sandro Tonali del Brescia, nonostante le ‘sole’ 26 presenze in Ligue 2.



ASTA ITALIANA- Il club transalpino però ha comunicato all'Atalanta che la quotazione del giovane oscilla già tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una cifra molto alta per le casse orobiche, soprattutto perché si prospetta l'ipotesi dell'asta: Napoli e Milan si sono dette interessate a rilanciare.