Nelle ultime ore l'Atlanta ha piazzato l'accelerata decisiva per sorpassare la Fiorentina e assicurarsi l'esterno Davide Zappacosta. Il terzino era promesso sposo dei viola che avevano trovato l'accordo con il Chelsea per un prestito, ma la società bergamasca ha piazzato un'offerta per ottenerlo a titolo definitivo convincendo i Blues a cambiare idea.