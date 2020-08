Due attaccanti di qualità: è la spesa grossa che serve all'Atalanta per competere per i primi posti in classifica e la Champions League 2020/2021. Il mercato inizia tra due settimane ma già un nome è tornato ai primi posti della lista nerazzurra. Si tratta di Franco Cervi, punta argentina del Benfica: classe 1994, l'attaccante con passaporto italiano è cresciuto nel Rosario Central.



Con due campionati portoghesi vinti e due supercoppe locali alzate al cielo, già 12 mesi fa gli scout nerazzurri si erano fatti avanti per Cervi: quest'anno però ci sarà da battere la concorrenza del Besiktas, che vuole a tutti i costi arricchire la sua rosa del nazionale argentino (4 presenze).