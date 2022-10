Cinque gol e diverse idee per Gasperini nell'amichevole di oggi dell'Atalanta contro il Ponte San Pietro: i nerazzurri hanno vinto 5-0 ma a far sorridere l'allenatore è il ritorno in campo di Duvan Zapata, entrato nella ripresa. Risposte positive da Musso, che ha giocato con una maschera protettiva. Protagonista della gara è stato il classe 2003 Hojlund con una tripletta nel primo tempo; gli altri gol di Pasalic e Lookman.