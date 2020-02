Nuovi guai per il Genoa: l'Atletico Huila ha intrapreso azioni legali contro i rossoblù, rei di non aver pagato Kevin Agudelo, centrocampista ceduto alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze nell'ultima finestra di mercato. La conferma arriva direttamente dal presidente del club colombiano, Jorge Fernando Perdomo: "Non è solo il mancato riconoscimento sul valore che ci siamo riservati nei diritti di trasferimento e di proprietà del giocatore, ma anche quello che abbiamo concordato per la parte del Hulia nel trasferimento al Genoa", riporta La Nacion. Nell'accordo, si legge, il club di Preziosi avrebbe dovuto effettuare due pagamenti lo scorso anno, uno il 31 luglio e l'altro il 31 ottobre, ma finora l'Atletico Huila non ha ricevuto alcun pagamento: pertanto, i dirigenti del club colombiano hanno presentato alla Fifa un'azione legale contro il Genoa.