Questo pomeriggio il giornalista sportivo spagnolo Edu Aguirre, durante un collegmento con Radio Bruno Toscana, ha avuto modo di parlare del forte interesse del’Atletico Madrid per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: nelle ultime ore infatti, oltre agli interessamenti di Tottenham e Liverpool, dalla Spagna si erano fatte forti le voci di un’imminente offerta da parte dei Colchoneros per il marocchino. Questo un estratto delle sue parole:



“L’Atletico Madrid ritiene Sofyan Amrabat la priorità assoluta di questo mercato invernale. Ci sono già stati contatti con il giocatore. Il marocchino non è un’opzione solo per l’estate, ma già per il presente. Piace tantissimo a Diego Simeone. Uno dei maggiori handicap è il prezzo che la Fiorentina fa per il giocatore. Amrabat è stato uno dei ‘crack’ del Mondiale. La Fiorentina sa che il giocatore ha tratto un grande valore da questo: la dirigenza viola potrebbe chiedere tra i 40 e i 50 milioni per il giocatore”.



Ha poi risposto alla possibilità di assistere ad uno scambio con Rodrigo De Paul, vecchio pallino del club gigliato: “Scambio con De Paul? Oggi la valutazione di Amrabat è più alta, non credo ad uno scambio, la Fiorentina ci rimetterebbe. De Paul è uno dei calciatori in vendita perchè all’Atletico servono soldi”.