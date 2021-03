Dietro ai ripetuti no all'ipotesi di prolungare il contratto in scadenza nel 2023 col Napoli dell'ex calciatore del Betis Siviglia. Il sogno mai nascosto del centrocampista classe '96 è di giocare per una tra Barcellona e Real Madrid, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna è il Cholo Simeone ad essersi mosso con maggiore convinzione per sondare la disponibilità dia privarsi del calciatore.è la valutazione di Fabian Ruiz, che ha dalla sua il "vantaggio" di percepire un ingaggio piuttosto contenuto - circa 1,5 milioni netti a stagione - e alla portata di qualsiasi club decidesse di fare un investimento su di lui.motivi più che validi per ritenere che, se il giocatore premerà per cambiare aria, De Laurentiis potrebbe accontentarsi anche di qualcosa di meno di 50 milioni pur di registrare una buona plusvalenza.- Difficile da incastrare tatticamente nel Napoli di oggi,e attende soltanto il definitivo via libera del calciatore, che ha preferito temporeggiare alla luce dell'interesse manifestato anche dal Milan, non tramutatosi sino ad oggi in una proposta concreta. Il Napoli si prepara a voltare pagina, il richiamo della Spagna è sempre più forte per Fabian Ruiz.