Raffaella Fico, nota showgirl napoletana ed ex fidanzata di Mario Balotelli (con il quale ha avuto una figlia), nel 2013 promise uno spogliarello in caso di vittoria dello scudetto per il Napoli. Per sfortuna di tutti i fan e i tifosi partenopei la Juve vinse con ampio margine mentre il Napoli arrivò terzo alle spalle della Roma.



Oggi si ripresenta una nuova occasione. Ai microfoni del Mattino, è stato chiesto a Raffaella Fico se prometterebbe un nuovo spogliarello in caso di piazzamento del Napoli tra le prime quattro, centrando così l'accesso alla Champions League. Questa la sua risposta: "Diciamo che ora di promettere non me la sento, e poi da buona napoletana sono scaramantica (ride, ndr). Vediamo che succede e poi ne riparliamo".



