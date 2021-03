Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella potrebbero raggiungere già domani il ritiro della Nazionale a Coverciano, in vista dei prossimi impegni di qualificazione al Mondiale del 2022. In mattinata, la Federcalcio italiano ha inviato la richiesta formale all'ATS di Milano per autorizzare i tre calciatori dell'Inter a interrompere il periodo di isolamento fino al prossimo 31 marzo inizialmente stabilito dopo i casi di positività riscontrati nel gruppo squadra nella passata settimana.



PRIMA I TAMPONI - In linea con quanto avvenuto con i nazionali stranieri, autorizzati a proseguire nei rispettivi paesi di origine la quarantena - dove però vigono regole diversi rispetto a quelle italiane, circostanza che porterebbe al loro regolare impiego nei prossimi giorni - Bastoni, Sensi e Barella dovranno prima sottoporsi ai tamponi di rito e, in caso di esito negativo, si potranno mettere a disposizione del ct Roberto Mancini.