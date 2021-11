Folarin Balogun, attaccante 20enne dell'Arsenal, vuole andare via. In questa stagione il giovane inglese ha collezionato solamente 3 presenze, lo scarso impiego da parte di Arteta ha portato alla decisione di trovare fortuna da un'altra parte. L'attaccante dei Gunners ha dichiarato ai giornalisti: "Mi sento pronto per una nuova sfida". La dirigenza londinese, come riporta il The Sun, non vuole perdere il giocatore a titolo definitivo e quindi sarà disposta a darlo solamente in prestito a gennaio.