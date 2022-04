Per un attacco che non sa più segnare, il Milan si gode una difesa ormai impenetrabile. I due 0-0 consecutivi contro Bologna e Torino hanno rimesso in discussione il vantaggio sulle inseguitrici e la vetta della classifica, con l'Inter che potrebbe scavalcare i rossoneri in caso di successo nel recupero contro il Bologna, e hanno soprattutto evidenziato i limiti del reparto offensivo. Non solo le due partite a secco, ma soli 4 gol nelle ultime sei giornate di campionato. Il rovescio della medaglia, è una porta blindata con cinque clean sheet di fila (sei contando la Coppa Italia), ma c'è di più: nel girone di ritorno i numeri sono al top, in Italia e in Europa.



AL TOP IN EUROPA - Sono solo 7 infatti i gol concessi dalla 20ª giornata ad oggi, nessuna squadra di Serie A ha raccolto meno volte il pallone dalla porta rispetto a Maignan: l'Inter ha subito 9 reti, il Napoli 12, la Juve 11. E allargando il discorso ai top-5 campionati europei, la squadra di Pioli resta comunque saldamente in testa: solo il Liverpool pareggia i conti con il Milan (7), il Manchester City ne ha subiti 8 e in fila arrivano tanti club a 9 (Barcellona, Lipsia, Monaco, Real Sociedad, Siviglia, Strasburgo), il Real Madrid a 10, il PSG dell'ex Donnarumma a 12 e il Bayern Monaco a 13. La difesa è il punto di forza del Diavolo, che ora deve ritrovare la via del gol per rilanciarsi nella lotta scudetto.